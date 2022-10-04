?>?> اللواء باقري: الأمن المستقر اليوم يعود إلى تضحيات المدافعين عن أمن ونظام المجتمع - اسلام تايمز

وقدم اللواء "باقري" في بيانه الذي اصدره اليوم الثلاثاء التهاني الى القائد العام لقوى الامن الداخلي في البلاد العميد "حسين اشتري" الى الجهاد الذي خاضته هذه القوات والملاحم البطولية التي سطرتها، وهنأ جميع منتسبي قوى الامن الداخلي من قادة ومنتسبين سجلوا في ملفهم المواقف المشرفة والشجاعة.



واعتبر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة، ارساء الامن المستقر في ايران حاليا رهنا بالجهود القيمة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها ويقدمها منتسبو قوى الامن الداخلي.



وأكد أن كل منطقة من ايران العزيزة وكل مدينة وقرية يسجل أبناء الشعب الايراني في القوات المذكورة المواقف المشرفة في الشجاعة والتضحيات لارساء الامن وتعزيز النظام في البلاد، ورأى أن الشعب الايراني يقدر هذه التضحيات فيما تزرع تلك المواقف اليأس في نفوس الاعداء وتزيد من غيضهم تجاه الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية.



واعتبر الحوادث الاخيرة بانها نتيجة ثالوث شيطاني خططت لها كل من اميركا والكيان الصهيوني وأذنابهما الاقليميين ومن خارج المنطقة وكذلك بيادقهم المغرر بهم في الداخل، وأكد أن هذه الحوادث أثبتت أن قوى الامن الداخلي قادرة، بذكائها وحكمتها وفكرها وكفاءتها النابعة من طبيعتها الشعبية، على صون الامن والنظام والاستقرار الاجتماعي من الفتن واعمال الشغب التي يقوم بها الاشرار والارهابيون المسلحون الانفصاليون وعملاء الاستكبار العالمي.