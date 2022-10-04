?>?> اللواء باقري: الأمن المستقر اليوم يعود إلى تضحيات المدافعين عن أمن ونظام المجتمع - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 ساعة 13:15

اللواء باقري: الأمن المستقر اليوم يعود إلى تضحيات المدافعين عن أمن ونظام المجتمع

اللواء باقري: الأمن المستقر اليوم يعود إلى تضحيات المدافعين عن أمن ونظام المجتمع
وقدم اللواء "باقري" في بيانه الذي اصدره اليوم الثلاثاء التهاني الى القائد العام لقوى الامن الداخلي في البلاد العميد "حسين اشتري" الى الجهاد الذي خاضته هذه القوات والملاحم البطولية التي سطرتها، وهنأ جميع منتسبي قوى الامن الداخلي من قادة ومنتسبين سجلوا في ملفهم المواقف المشرفة والشجاعة.

واعتبر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة، ارساء الامن المستقر في ايران حاليا رهنا بالجهود القيمة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها ويقدمها منتسبو قوى الامن الداخلي.

وأكد أن كل منطقة من ايران العزيزة وكل مدينة وقرية يسجل أبناء الشعب الايراني في القوات المذكورة المواقف المشرفة في الشجاعة والتضحيات لارساء الامن وتعزيز النظام في البلاد، ورأى أن الشعب الايراني يقدر هذه التضحيات فيما تزرع تلك المواقف اليأس في نفوس الاعداء وتزيد من غيضهم تجاه الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية.

واعتبر الحوادث الاخيرة بانها نتيجة ثالوث شيطاني خططت لها كل من اميركا والكيان الصهيوني وأذنابهما الاقليميين ومن خارج المنطقة وكذلك بيادقهم المغرر بهم في الداخل، وأكد أن هذه الحوادث أثبتت أن قوى الامن الداخلي قادرة، بذكائها وحكمتها وفكرها وكفاءتها النابعة من طبيعتها الشعبية، على صون الامن والنظام والاستقرار الاجتماعي من الفتن واعمال الشغب التي يقوم بها الاشرار والارهابيون المسلحون الانفصاليون وعملاء الاستكبار العالمي.
مصدر : وكالات
رقم : 1017581
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
4 تشرين الأول 2022
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
4 تشرين الأول 2022
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
4 تشرين الأول 2022
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
4 تشرين الأول 2022
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
4 تشرين الأول 2022
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
4 تشرين الأول 2022
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
3 تشرين الأول 2022
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
3 تشرين الأول 2022
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
3 تشرين الأول 2022
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير
3 تشرين الأول 2022
بطابع اسرائيلي.. الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات على الجزائر
بطابع اسرائيلي.. الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات على الجزائر
3 تشرين الأول 2022
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
1 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون