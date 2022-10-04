?>?> مجلس الاتحاد الروسي يصادق على ضم 4 مناطق من كييف - اسلام تايمز
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الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 ساعة 14:46

مجلس الاتحاد الروسي يصادق على ضم 4 مناطق من كييف

مجلس الاتحاد الروسي يصادق على ضم 4 مناطق من كييف

وبعد مصادقة مجلس الاتحاد الروسي اليوم على ضم المناطق الأوكرانية الأربع، وهي كل من دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، ستعود وثائق القرار إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من قبل بوتين لإكمال عملية الضم رسميا.

وجاء إعلان الضم الروسي هذا بعد إجراء السلطات في هذه المناطق استفتاءات أيدت خيار الانفصال عن أوكرانيا في المناطق الأربع، وبعد ساعات فقط بعد إعلان مصادقة الاتحاد الروسي على خطوة الضم، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فولوديمير زيلنسكي صادق بدوره على قرار مجلس الأمن القومي الذي ينص على استحالة إجراء أي مفاوضات مع بوتين.

وتشكل المناطق الاربعة الجديدة المنضمة الى الاتحاد الروسي ما يعادل 20 بالمئة من مساحة أوكرانيا و21 بالمئة من عدد السكان، وتتجمع فيها معظم الصناعات الأوكرانية التي تم انشاؤها في زمن الاتحاد السوفييتي.
رقم : 1017590
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