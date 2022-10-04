?>?> وزارة الصحة الإيرانية تسجل 10وفيات جديدة بكورونا - اسلام تايمز

وعبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في إيران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الإصابات بهذا المرض، إلى 7 ملايين 550 ألفا و401 اصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و458 حالة وفاة.



كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و326 الفا و757 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران؛ لحد اليوم.



وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و826 الفا و994 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.



واخذ عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيران منحى تنازليا منذ أشهر حيث تراجع عدد الاصابات إلى أقل من ألف شخص يوميا بينما عدد الوفيات شهد تراجعا ليبلغ أقل من عشرة أشخاص يوميا.

