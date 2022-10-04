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الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 ساعة 16:25

مجلس خبراء القيادة: توجيهات قائد الثورة أحبطت مخططات العدو

مجلس خبراء القيادة: توجيهات قائد الثورة أحبطت مخططات العدو
وجاء في البيان الصادر عن مجلس خبراء القيادة اليوم الثلاثاء: إن التوجيهات الحكيمة والتحليل الذكي الذي قدمه سماحته بخصوص الحوادث الأخيرة كانت كما في السابق إضافة إلى أنها تعزز الوعي والبصيرة، فهي تُفشِل مؤامرات الأعداء ضد الوطن والشعب الإيراني أيضا.

وشدد البيان على أن هذه التوجيهات تعزز الشعور بالأمن والهدوء في المجتمع، موضحا أنها تحدد في الوقت ذاته مصير الذين يثيرون الفتنة والواجب الملقى على عاتق الشعب الإيراني وخاصة المسؤولين لمواجهة الحوادث المماثلة.

وأشاد مجلس خبراء القيادة بقائد الثورة الإسلامية لتوجيهاته القيمة ومواقفه الصريحة والمضيئة وإعلن تأييده لهذه المواقف المشرفة التي تعزز الحفاظ على إسلامية الدولة وترسخ العزة الوطنية.
مصدر : وكالات
رقم : 1017598
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