محسني إجئي: العدو أخطأ في حساباته مرة اخرى إزاء القضايا الأخيرة

وقال حجة الإسلام محسني إجئي لدى إشارته إلى أعمال الشغب التي شهدتها إيران في الآونة الأخيرة: إن العدو ارتكب خطأ فادحا هذه المرة كما في السابق وأصيب بالوهم من أنه يستطيع إثارة الفوضى في إيران من خلال تخطيطه والمقدمات التي أخذها بعين الاعتبار لسلب راحة المواطنين بعد حصوله على معلومات غير صحيحة.



وشدد في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الثلاثاء في مراسم بدء العام الدراسي لجامعة العلوم القضائية والخدمات الإدارية التي حضرها جمع من المسؤولين والأساتذة والطلبة الجامعيين في هذه الجامعة.



وأشار إلى أعمال الشغب التي قامت بها حفنة من الأوباش وخاطب الطلبة في جامعة العلوم القضائية: إن أعداء الجمهورية الإسلامية بينهم الشيطان الأكبر والصهاينة وأذنابهم في داخل إيران يبذلون جهودهم منذ أكثر من 40 عاما ويستخدمون كل طاقاتهم العسكرية والاقتصادية والإعلامية كي يحولوا دون قوة الثورة الإسلامية، لكنهم فشلوا إذ أن هذه الثورة تزداد تقدما وتطورا يوما بعد آخر.



وشدد على أن: العدو الذي استحوذ عليه الوهم بفعل أعمال الشغب الأخيرة سيفضح في المستقبل القريب، وأكد على ضرورة أن يفهم الأعداء بأن الشعب الإيراني يدافع عن دينه وعن نظامه وثورته الإسلامية، فيما ستقوم الأجهزة المعنية القضائية والأمنية بالتصدي للأعداء الذين سيجرون أذيال الخيبة والخسران هذه المرة أيضا.



وأكد أن الاحتجاج المنتظم المشروع أقره دستور الجمهورية الاسلامية وله آلياته القانونية ويحترمه الجميع، إلا إن الاحتجاج الذي يرافقه العنف والدمار ويهدد امن الشعب الإيراني لن يقبل به أحد ويجب الفصل بين هذين الاحتجاجين.