الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 ساعة 20:49
المدعي العام في طهران:

إطلاق سراح 400 من الموقوفين جراء أعمال الشغب الأخيرة

إطلاق سراح 400 من الموقوفين جراء أعمال الشغب الأخيرة
وقال المدعي العام علي صالحي، بعد زيارة استغرقت أربع ساعات إلى سجن طهران الكبير وزيارة استغرقت ثلاث ساعات إلى سجن إيفين: بعد امر قائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق بتمييز الشباب والمراهقين الذين ينزلون الى الشارع بسبب الإثارة التي أحدثتها برامج الإنترنت عن غيرهم وتشديد رئيس السلطة القضائية على المعالجة الفورية لأوضاع الموقوفين، تم الإفراج عن 400 من الموقوفين جراء أعمال الشغب الأخيرة الذين تم تحذيرهم.

وصرح علي صالحي: بالنظر إلى تصريحات قائد الثورة الاسلامية في حفل تخرج طلبة جامعة الضباط امس بشأن ضرورة التمييز بين المستويات المختلفة للقصر والمقصرين الرئيسيين في الاضطرابات الأخيرة في البلاد، اتخذ الجهاز القضائي الإجراءات اللازمة فورًا في هذا الصدد.

وأضاف انه نظرا الى الفصل بين المستويات المختلفة للمعتقلين وفرزهم من حيث نوع السلوك الإجرامي والارتباط بالعدو والمارب ومستوى الفعل وحجم التقصير والتدخل في المشهد، تم فرز عدد من الأشخاص من اولئك الذين ارتكبوا جرائم أخف في هذا المجال والتمهيد للإفراج عنهم.

وصرح المدعي العام في طهران: إن الاشخاص الموقوفين الذين نزلوا للشارع بسبب الانفعالات، وتم تحذيرهم من أفعالهم الآن، جرى الإفراج عن 400 منهم من السجن صباح اليوم الثلاثاء بعد مراجعة ملفاتهم.

وأضاف: هؤلاء عادوا إلى المجتمع بعد أن تم أخذ تعهد منهم بعدم تكرار أفعالهم.
رقم : 1017640
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
4 تشرين الأول 2022
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
4 تشرين الأول 2022
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
4 تشرين الأول 2022
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
4 تشرين الأول 2022
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
4 تشرين الأول 2022
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
4 تشرين الأول 2022
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
3 تشرين الأول 2022
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
3 تشرين الأول 2022
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
الأمل في حل المأزق السياسي في العراق باستئناف اجتماعات مجلس النواب
3 تشرين الأول 2022
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير
"انتفاضة الأقصى".. ثورة متجددة عنوانها التحرير
3 تشرين الأول 2022
بطابع اسرائيلي.. الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات على الجزائر
بطابع اسرائيلي.. الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات على الجزائر
3 تشرين الأول 2022
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
السيد نصرالله: "داعش" صنعته أميركا ومخابراتها مازالت تحميه
1 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون