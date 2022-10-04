إطلاق سراح 400 من الموقوفين جراء أعمال الشغب الأخيرة

وقال المدعي العام علي صالحي، بعد زيارة استغرقت أربع ساعات إلى سجن طهران الكبير وزيارة استغرقت ثلاث ساعات إلى سجن إيفين: بعد امر قائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق بتمييز الشباب والمراهقين الذين ينزلون الى الشارع بسبب الإثارة التي أحدثتها برامج الإنترنت عن غيرهم وتشديد رئيس السلطة القضائية على المعالجة الفورية لأوضاع الموقوفين، تم الإفراج عن 400 من الموقوفين جراء أعمال الشغب الأخيرة الذين تم تحذيرهم.



وصرح علي صالحي: بالنظر إلى تصريحات قائد الثورة الاسلامية في حفل تخرج طلبة جامعة الضباط امس بشأن ضرورة التمييز بين المستويات المختلفة للقصر والمقصرين الرئيسيين في الاضطرابات الأخيرة في البلاد، اتخذ الجهاز القضائي الإجراءات اللازمة فورًا في هذا الصدد.



وأضاف انه نظرا الى الفصل بين المستويات المختلفة للمعتقلين وفرزهم من حيث نوع السلوك الإجرامي والارتباط بالعدو والمارب ومستوى الفعل وحجم التقصير والتدخل في المشهد، تم فرز عدد من الأشخاص من اولئك الذين ارتكبوا جرائم أخف في هذا المجال والتمهيد للإفراج عنهم.



وصرح المدعي العام في طهران: إن الاشخاص الموقوفين الذين نزلوا للشارع بسبب الانفعالات، وتم تحذيرهم من أفعالهم الآن، جرى الإفراج عن 400 منهم من السجن صباح اليوم الثلاثاء بعد مراجعة ملفاتهم.



وأضاف: هؤلاء عادوا إلى المجتمع بعد أن تم أخذ تعهد منهم بعدم تكرار أفعالهم.