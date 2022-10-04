دوي 5 انفجارات على الأقل في مقاطعة 'خيرسون'

وقال مراسل الوكالة إنه سمع دوي انفجارات في سماء مدينة خيرسون، ومن المرجح أنها أصوات تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات أوكرانية، ولم تظهر أي آثار للصواريخ في السماء فوق المدينة.



ولا يوجد تأكيد رسمي لعمل منظومات الدفاع الجوي الروسية حتى الآن.