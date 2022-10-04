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الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 ساعة 21:00

صنعاء تنعي فشل تمديد الهدنة لسبب واحد

صنعاء تنعي فشل تمديد الهدنة لسبب واحد
وفي هذا الصدد أعرب المبعوث الأممي، هانس جروندبرج عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة التي من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للشعب اليمني، مكتفيا بدعوة الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف.

ويرى مراقبون بأن موقف المبعوث الأممي جاء دون تحميل تحالف العدوان فشل مفاوضات تمديد الهدنة وايضا تعنته في تنفيذ التزاماته خلال سريان الهدنة السابقة حيث واصل جرائمه وحصاره تجاه الشعب اليمني.

وفي سياق متصل أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام ان دول تحالف العدوان تتحمل مسؤولية إفشال الهدنة وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني مشددا على موقف بلاده المعروف بضرورة صرف مرتبات جميع الموظفين ومعاشات المتقاعدين وإنهاء القيود التعسفية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء وقف الخروقات التي تواصلت حتى مع سريان الهدنة السابقة خلال ٦ أشهر كاملة.

وبدورها اكدت صنعاء أن ما يتصل بالسلام المستدام مرهون بوقف الحرب العدوانية وإنهاء الحصار والإحتلال كليا وإعادة الإعمار ومعالجة آثار وتداعيات الحرب والاحترام الدائم لسيادة واستقلال اليمن، الذي يتطلب تحركا فعّالا وإيجابيا لإيقاف هذا العدوان وحماية المدنيين وتشكيل لجان دولية للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني وتقديم المجرمين للمحاكمة بتهم الارهاب.

ويرى مراقبون بأن قادة صنعاء لن يقفوا مكتوفي الايدي أمام تعنت دول تحالف العدوان بل توعدوا بانتزاع حقوقهم من خلال التلويح بالخيار العسكري، بدءاً من إطلاق تحذيرات متتالية للشركات النفطية العاملة في دول التحالف او في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرته، والتي دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية إلى التوقف الكامل عن عمليات النهب من مساء الأحد الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر 2022، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.

ومن خلال ذلك يتضح أن تحالف العدوان السعودي الاماراتي لم يعد أمامه إلا استهداف معيشة الشعب اليمني باعتبارها الوسيلة الأسهل لتركيع الشعب بعد أن استنفدوا كل أوراقهم، وبالتالي بات رهانه على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار لكن صنعاء جادة في تهديدها معلنة أن القوات المسلحة هي بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات تحمل الشركات التي تنهب ثروات اليمن مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها.

ويقول خبراء استراتيجيون ان تماهي الأمم المتحدة وأميركا مع تحالف العدوان هو ما افرغ الهدنة من مضمونها ولكن الطرف الوطني اليمني قبل بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتهم رغم ما شابها من تأخير، إلا أن صنعاء حرصت على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقود نحو السلام والتي لم يكن لديها أي أجندة خاصة سوى مصلحة الشعب وحقوق المواطنين الإنسانية والقانونية.
 
رقم : 1017649
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