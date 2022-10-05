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الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 ساعة 08:45

صنعاء تنصح المستثمرين بنقل استثماراتهم من السعودية والامارات

صنعاء تنصح المستثمرين بنقل استثماراتهم من السعودية والامارات

وعلى حسابه في "تويتر"، طتب يحيى سريع: "أخي المستثمر..حرصا منا على ألا تخسر أكثر، يجب نقل استثمارك من دولة معتدية على دولة أخرى، فالاستثمار فيها محفوف بالمخاطر كالإمارات والسعودية..فالفرصة سانحة.

صنعاء تنصح المستثمرين بنقل استثماراتهم من السعودية والامارات
مصدر : وكالات
رقم : 1017692
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