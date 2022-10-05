صنعاء تنصح المستثمرين بنقل استثماراتهم من السعودية والامارات

وعلى حسابه في "تويتر"، طتب يحيى سريع: "أخي المستثمر..حرصا منا على ألا تخسر أكثر، يجب نقل استثمارك من دولة معتدية على دولة أخرى، فالاستثمار فيها محفوف بالمخاطر كالإمارات والسعودية..فالفرصة سانحة.