الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 ساعة 10:12

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني مرة اخرى

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني مرة اخرى
ورداً على التصريحات التدخلية لمسؤولي وزارة الخارجية البريطانية ، تم استدعاء سايمون شيركليف ، سفير بريطانيا لدى طهران، إلى وزارة الخارجية يوم الثلاثاء 4 أكتوبر.

وهذه هي المرة الثانية خلال الأسبوعين الاخيرين التي يتم فيها استدعاء شيركليف إلى وزارة الخارجية الايرانية. وكان قد تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية يوم 24 ايلول الماضي ، إثر الأجواء العدائية التي أحدثتها وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، وفي ذلك الاستدعاء ، احتجت الجمهورية الإسلامية الايرانية بشدة على الحكومة البريطانية لاستضافتها وسائل الإعلام التي جعلت في مقدمة برامجها خلال الأيام الأخيرة التحريض على الاضطرابات وانتشار أعمال العنف والشغب في البلاد.

وصرح مدير عام شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية خلال استدعاء السفير البريطاني يوم امس الثلاثاء: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ترفض وتدين بشدة تدخل وزارة الخارجية البريطانية في الشؤون الداخلية الإيرانية باللجوء إلى المصطلحات المزيفة والتحريضية.

وأضاف: "للأسف ، ان الجانب البريطاني بإصداره تصريحات أحادية وانتقائية يظهر بأن له نصيبًا فعليًا في سيناريوهات المناهضين الذين يعملون في بريطانيا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال هذا المسؤول بوزارة الخارجية أيضًا إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستدرس الخيارات الممكنة ردًا على أي إجراء غير طبيعي من الجانب البريطاني.

يذكر ان "جيمس كليفرلي" وزير الخارجية البريطاني الجديد ، حاول في تصريحاته يوم الاربعاء الماضي استغلال اعمال الشغب التي تجري بذريعة الاحتجاج على وفاة مهسا اميني، وربطها بمفاوضات رفع العقوبات. وطالب السلطات الإيرانية باختيار "مسار آخر".
مصدر : وكالات
رقم : 1017703
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
5 تشرين الأول 2022
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
5 تشرين الأول 2022
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
5 تشرين الأول 2022
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
4 تشرين الأول 2022
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
4 تشرين الأول 2022
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
4 تشرين الأول 2022
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
4 تشرين الأول 2022
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
4 تشرين الأول 2022
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
4 تشرين الأول 2022
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
4 تشرين الأول 2022
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
3 تشرين الأول 2022
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
3 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن