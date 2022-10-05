المغرب يعلن ترشحه لعضوية مجلس الأمن الدولي

وجاء الإعلان خلال استقبال ناصر بوريطة، لوزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، أمس الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط.



وخلال ندوة صحافية، أعلن بوريطة أيضا عن دعم المغرب لترشح لوكسومبورغ لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2031 /2032.