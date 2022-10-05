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الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 ساعة 12:08
مباحثات سورية روسية لتوريد القمح إلى سورية
وتمت خلال الاجتماع مراجعة جدول التوريدات ووضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة لمتابعة آفاق التعاون المشترك ومناقشة العروض الجديدة لتوريد القمح الروسي خلال العام القادم، بما يغطي حاجة سورية من القمح والإطار الزمني للتسليم مع عروض الأسعار.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)
رقم :
1017721
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