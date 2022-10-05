مباحثات سورية روسية لتوريد القمح إلى سورية

اسلام تايمز (سوريا) - بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عمرو نذير سالم مع ممثلين عن شركات أوزيكا الروسية الحكومية وشركة سيستوس وشركة أوف شور، متابعة تنفيذ العقود المبرمة حول توريد الأقماح إلى سورية.