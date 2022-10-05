قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال

وقال الادميرال ايراني في كلمة ألقاها خلال مراسم الاحتفاء بشهداء القوات البحرية للجيش في مدينة قم المقدسة ان القوات المسلحة الايرانية لن تسمح للقوى الاجنبية ابدا باستعراض عضلاتها ، وان القوات البحرية الايرانية تتواجد الان في المحيطات ولا تخشى أية تطورات وانها تعبر بالقرب من الأعداء وتستغلظ عليهم وتواصل التقدم.



واضاف الادميرال ايراني ان القوات البحرية الايرانية تحدّث معداتها واسلحتها باستمرار ولأول مرة هناك الان 5 مجموعات بحرية ايرانية تتواجد في آن واحد في المياه البعيدة وفي 3 منها هناك مدمرات ايرانية الصنع تؤدي المهام.



وفيما نوه قائد القوات البحرية للجيش الايراني بأن القوات البحرية الايرانية تتواجد الآن على بعد 2500 كيلومتر من حدود البلاد قال بان مدمرة "سهند" الايرانية قد تخطت الان منطقة القرن الافريقي وان السفن الحربية الايرانية قد اختلفت عما كانت عليه قبل سنوات من حيث تطوير اسلحتها ومنظوماتها وتمتلك القدرة على مواجهة أي تهديد وخطر، مضيفا بأن العمل جار ايضا لرفع مستوى القدرات في مجال الغواصات الحربية ايضا.



وشدد الادميرال ايراني ان سر نجاح القوات المسلحة الايرانية هو الانصياع التام لاوامر القائد العام للقوات المسلحة سماحة قائد الثورة الاسلامية والتقدم نحو الامام باتباع هذه الاوامر بحذافيرها وتنفيذها.



ووجه الادميرال ايراني كلامه لجيل الشباب قائلا " ينبغي على هذا الجيل ان ينصت بكل يقظة الى كلام سماحة قائد الثورة الاسلامية ، لاننا اصبنا باضرار كلما تجاهلنا اوامر الولي الفقيه ولذلك ينبغي ان ننصت الى اوامر الولي بافضل واكمل وجه لأن الاستماع بالقلب والروح يترجم الى العمل فورا .



وشدد الادميرال ايراني ان على الشباب ان يلتفتوا الى هذه القضية الهامة جدا بأن القائد الذي يقود مركب الثورة الاسلامية سيجتاز به أعتى العواصف لأن الغاية والمقصد واضح ويجب تسليم هذه الراية للامام المنتظر (عج).



كما اضاف قائد القوات البحرية للجيش الايراني ان في ايران تعيش قوميات مختلفة وهي مرتبطة ببعضها في سلسلسلة واحدة وعلى العدو ان يعلم بأن خططه السخيفة للايقاع بين هذه القوميات ستبوء بالفشل.