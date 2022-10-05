المفتي قبلان: لإنجاز ترسيم سياسي وطني سريع يضمن الحكومة والرئاسة معاً

ولفت قبلان، الى أن "الوسواس القهري بالسياسة هو تضييع للبلد، والتعجيز الحكومي تطيير للحكومة والرئاسة معاً، والنخوة الوطنية قبلالبكاء على الميت، وما نريده عوّامات سياسية لا مناشير حطب، والبلد بأمسّ الحاجة إلى فائض وطني خاصة أنّ العامود الفقري للبلدمعرَّض للكسر، وحتى نربح معجزة السيادة الوطنية التي تجلّت بإنقاذ حقوق لبنان البحرية يجب أن نربح المعجزة السياسية".



ورأى أن "التجربة الحالية تؤكد أنّ لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته ودولته الوطنية وعيشه المشترك، وأما الرهان على استيراد الوطنية من الخارج فهو دمار للبنان".