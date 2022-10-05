الصحة الايرانية: 290 إصابة و 8 وفيات جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 550 ألفا و 691 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 88 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 130 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 326 ألفا و 967 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 8 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 466 حالة وفاة.



وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 148 ألفا و 543 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد اعلنت الصحة الايرانية تطعيم ما مجموعه 154 مليونا و 830 الفا و 182 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والثالثة والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.



وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 160 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 200 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 232 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).