الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 ساعة 15:05

الخارجية الروسية ترد على بيان ألمانيا وبولندا بشأن تعويضات أوكرانيا

الخارجية الروسية ترد على بيان ألمانيا وبولندا بشأن تعويضات أوكرانيا
جاء ذلك خلال تصريح صحفي 5 أكتوبر، حيث قالت زاخاروفا إن "هذا كله نفاق"، وتابعت: "حينما يكون من المفيد الاتحاد ضد أحد، يتحدون ويطالبون، حتى إذا ما انقضى الأمر، عادوا يتحاسبون، ومن يدين من بكم، أمر فاحش وغير أخلاقي تماما أن تطالب بولندا أو ألمانيا، في فعالية إعلامية مشتركة، أو مؤتمر صحفي، بنوع من التعويض من روسيا عن أي فترة تاريخية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن ألمانيا تسببت خلال الحرب العالمية الثانية في إلحاق أضرار بالاتحاد السوفيتي، وأودت بحياة 25 مليون شخص، وتابعت: "لقد تم حرق وتدمير نصف البلاد، فما مقدار الضرر الذي لحق بنا من حيث التنمية؟ ما مقدار ما كان من الممكن فعله إذا لم يكن علينا إعادة البناء؟".

وأضافت زاخاروفا أن الاتحاد السوفيتي استثمر الكثير من الجهد والمال في إعادة إعمار دول أوروبا الشرقية، بما في ذلك ألمانيا وبولندا، ونوهت إلى أن "ثم يأتي أحفاد هؤلاء الأشخاص، بكل جرأة وفجاجة ليحدثونا عن تعويضات".

وبحسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية، فإن "الانقلابات غير الدستورية، والتي ساهمت فيها ألمانيا وبولندا، كانت السبب المباشر في الأزمة الأوكرانية، وكانت البيروقراطية الأوروبية التي تقودها واشنطن هي الأيادي التي ارتكبت الكثير من الإجراءات غير القانونية على أراضي أوكرانيا".

وكانت بولندا وألمانيا، اللتان كانتا في نزاع مرير حول التعويضات الألمانية لوارسو، قد اتفقتا على فكرة أن روسيا "ستضطر إلى دفع تعويضات لأوكرانيا"، وهو ما أدلى به وزيرا خارجية بولندا وألمانيا يوم أمس في وارسو.

وكانت السلطات البولندية، في وقت سابق، قد طالبت ألمانيا بحوالي 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية التي لحقت ببولندا، في الوقت الذي صرحت فيه الحكومة الألمانية مرارا وتكرارا بأنها لا تنوي دفع مبالغ إلى بولندا، حيث ترى برلين أنها دفعت فعليا تعويضات كبيرة جدا، ولا يوجد سبب للشك في رفض بولندا للتعويضات في عام 1953.
رقم : 1017764
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
5 تشرين الأول 2022
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
5 تشرين الأول 2022
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
5 تشرين الأول 2022
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
4 تشرين الأول 2022
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
4 تشرين الأول 2022
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
4 تشرين الأول 2022
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
4 تشرين الأول 2022
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
4 تشرين الأول 2022
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
4 تشرين الأول 2022
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
4 تشرين الأول 2022
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
3 تشرين الأول 2022
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
3 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن