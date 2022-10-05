"أنا صهيونية كبيرة".. تصريح لتراس يثير مواقع التواصل

وقالت تراس حسب مقطع الفيديو: "كما تعلمون، أنا صهيونية كبيرة، وأنا مؤيدة كبيرة لإسرائيل، وأعلم أنه يمكننا نقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة".