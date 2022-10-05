الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 ساعة 18:16

الجزائر.. السجن 8 سنوات لشقيق عبد العزيز بوتفليقة

الجزائر.. السجن 8 سنوات لشقيق عبد العزيز بوتفليقة
وفي التفاصيل، أعلنت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر عن تأييدها الحكم الصادر عن القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ضد سعيد بوتفليقة، حيث أدانته بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في قضية قناة "الاستمرارية" والإثراء غير المشروع.

كما أيدت الغرفة الجزائية العاشرة الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو" علي حداد، الذي يقضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة.

تجدر الإشارة إلى أنه يوم 20 سبتمبر 2022، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أقصى العقوبات في حق كل من سعيد بوتفليقة وعلي حداد، حيث طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1017784
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
5 تشرين الأول 2022
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
5 تشرين الأول 2022
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
5 تشرين الأول 2022
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
4 تشرين الأول 2022
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
4 تشرين الأول 2022
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
4 تشرين الأول 2022
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
4 تشرين الأول 2022
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
4 تشرين الأول 2022
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
4 تشرين الأول 2022
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
4 تشرين الأول 2022
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
كواليس تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية
3 تشرين الأول 2022
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
الولايات المتحدة والاحتلال.. محاولاتٌ للتنصل من أوسلو وخنق الفلسطيين
3 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن