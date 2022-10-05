محمد علي الحوثي يرد على الإتحاد الأوروبي

وقال محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) مساء الثلاثاء، إن ”بيانات الاتحاد الاوربي وغيرها عبث وشرعنة دولية للاجرام ليس الا.”



وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى، أن تسليم الرواتب وفك الحصار حقوق مشروعة، وأن رفضها ارهاب مزدوج منظم ومدان.



من جانبه، رد نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني على بيان الاتحاد الأوروبي حول عدم تمديد هدنة الأمم المتحدة، داعياً إياه إلى قراءة موقف صنعاء من السلام جيداً.



وقال نائب وزير الخارجية حسين العزي في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): “كإتحاد أوروبي تنظرون لصنعاء من منطلق المفهوم الأمريكي للسلام فيما تتمسك صنعاء بمفهوم السلام المعروف لدى البشر”.



وتابع: “كمثال ترى صنعاء أن إحترام حقوق شعبها عمل داعم وضروري للسلام بينما لاترون ذلك ضرورياً ولذلك هي مخطئة في نظركم”.



وختم مخاطباً الاتحاد الأوروبي قائلاً: “لا مشكلة هذا يحدث فقط لأن مفهومكم خاطئ ويمكنكم تصحيحه لاحقاً”.