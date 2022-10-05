وزير الداخلية: شهداء الأمن دافعوا عن الثورة مرة أخرى ضد مؤامرات الاستكبار والمرتزقة

جاء ذلك في كلة القاها وحيدي صباح أمس بحضور عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وقال: "في الأحداث الأخيرة ارادت كل الحكومات الفاسدة والمستكبرة والمرتزقة الذين باعوا انفسهم للشيطان ان يختبروا مرة اخرى إرادة شباب الشعب، لكنهم تلقوا صفعة أخرى كالعادة".



ونوه الى أن أعداءنا يريدون محاربة الثورة بترويج الفساد في صفوف فتياتنا العزيزات، وأضاف: ان الذين اطلقوا شعارات مثل "المراة، الحياة، الحرية" خلقوا أبشع المشاهد في سياق مزاعم الدفاع عن المرأة والحرية ويرون الحرية في عدم التزام الحجاب وعدم الحياء لدى النساء.



كما أشار وزير الداخلية إلى أن بعض زمر المنافقين والجذور الفاسدة تلقوا ضربة قوية في ظل تمسك الشباب بالثورة الاسلامية، وأضاف: ثورتنا اليوم تمضي قدما بفضل حياء وعفة وصمود النساء.



وحول الاضطرابات الاخيرة ومن يساعد العدو في تحقيق أهدافه قال: قلة ضئيلة جدا هم من يتبعون مخططات اذهان العدو الملوثة والخبيثة.



وقال وزير الداخلية: إن العدو يحاول إضعاف إرادة الشعب باستغلال عنصر الحجاب والعفة والقضاء عليهما.