باقري كني: من شأن جهود إيران والمجر تحويل الصراع المسلح إلى حوار في أوروبا

جاء ذلك خلال لقاء باقري مع رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان المجري "جوليت نمت"، أمس الثلاثاء، في برلمان هذا البلد.



وفي هذا الاجتماع، وصف باقري اندلاع الحرب في أوروبا ليس فقط كعامل في تصعيد التوتر بين الدول الأوروبية، ولكن أيضاً كتهديد لأمن الطاقة العالمي والأمن الغذائي، مضيفا: نظرا لنهج إيران والمجر المعارض للحرب وفي ضوء آن إيران جارة لروسيا والمجر جارة لأوكرانيا، يجب بذل الجهود لتغيير الاتجاه الحالي في أوروبا من الصراع والنزاع المسلح إلى طاولة المفاوضات.



وأضاف: إن إيران مستعدة للتعاون لإنهاء الحرب في أوروبا.



ووصف باقري حضور الوفد الإيراني في البرلمان المجري بأنه تعبير عن اهتمام إيران الخاص بالعلاقات البرلمانية واعتبر دور البرلمانات في تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها.



من جانبه أعرب رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان المجري عن أمله في تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين، قائلا: إن دور إيران الحاسم في الاستقرار والأمن الإقليميين لا يمكن إنكاره، ولهذا السبب تولي المجر أهمية خاصة لتعزيز العلاقات معها.