بوتين يصدر مرسوما بوضع محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية تحت الإدارة الروسية

وفي أكبر توسيع للأراضي الروسية في ما لا يقل عن نصف قرن، وقع بوتين قوانين لضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خيرسون ومنطقة زاباروجيا إلى روسيا.



وأعلن مجلس الدوما، الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع 4 قوانين دستورية اتحادية بشأن دخول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وزاباروجيا وخيرسون إلى روسيا الاتحادية".



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الكرملين تأكيده أن المناطق التي تم ضمها إلى روسيا ستبقى روسية إلى الأبد.



وأعلنت روسيا عمليات الضم بعد إجراء ما سمتها استفتاءات في مناطق تسيطر عليها من أوكرانيا. في حين قالت كييف وحكومات غربية إن التصويت ينتهك القانون الدولي، وكان قسريا ولا يمثل سكان المناطق التي أجري فيها.



ولا تسيطر القوات الروسية بشكل كامل على المناطق التي تم ضمها. ويصل إجمالي ما ضمته نحو 18% من الأراضي الأوكرانية، إلا أن الحدود الدقيقة لهذه المناطق غير واضحة.



وأظهرت خرائط عرضتها وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء انسحابات سريعة للقوات الروسية في شرقي أوكرانيا وجنوبيها حيث تتعرض لضغوط قوية من الهجوم الأوكراني المضاد.



مسؤول روسي بخيرسون: التقدم الأوكراني توقف



على الصعيد الميداني، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن كيريل ستريموسوف المسؤول الروسي في منطقة خيرسون بأوكرانيا قوله اليوم الأربعاء إن تقدم الجيش الأوكراني هناك توقف.



وقال ستريموسوف إن القوات الروسية في المنطقة تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم مضاد وسط مكاسب أوكرانية سريعة، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة.



ونقلت الوكالة عنه قوله إن القوات الروسية "تجري عملية إعادة تجميع من أجل حشد قوتها وتوجيه ضربة انتقامية".



وحققت القوات الأوكرانية انفراجة كبيرة في منطقة خيرسون الجنوبية هذا الأسبوع، مما أجبر القوات الروسية على التخلي عن مواقعها التي كانت تسيطر عليها منذ مارس/آذار الماضي.



وفي السياق ذاته، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي أن الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان نقل الأعمال القتالية من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.



من ناحية أخرى، قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن قرار واشنطن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يشكل تهديدا لمصالح موسكو، ويزيد من خطر اندلاع صدام عسكري بين روسيا والغرب.



وأضاف أنتونوف على تطبيق تلغرام اليوم الأربعاء "نرى أن هذا يمثل تهديدا مباشرا لمصالح بلدنا الإستراتيجية".



وأردف "توريد الولايات المتحدة وحلفائها المنتجات العسكرية (لأوكرانيا) لا يؤدي فقط إلى مزيد من إراقة الدماء والخسائر الجديدة، وإنما يزيد -كذلك- من خطر حدوث صدام عسكري مباشر بين روسيا والدول الغربية".