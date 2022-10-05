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الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 ساعة 20:25
بشار الجعفري يؤدي اليمين القانونية سفيرا لسوريا لدى روسيا
وذكرت وكالة "سانا" أن الأسد استقبل الجعفري عقب أداء اليمين، "وزوده بتوجيهاته، وتمنى له النجاح في مهمته".
حضر مراسم أداء اليمين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
1017804
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