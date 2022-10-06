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الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 08:13

بيونغ يانغ: تجاربنا الصاروخية إجراء مضاد لمناورات واشنطن وسيئول

بيونغ يانغ: تجاربنا الصاروخية إجراء مضاد لمناورات واشنطن وسيئول
وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، ونقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فجر الخميس، إن "الولايات المتحدة تشكل خطرا جديا على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها، من خلال نشرها حاملة الطائرات في المياه قرب شبه الجزيرة".

وأدانت كوريا الشمالية بشدة طرح الولايات المتحدة وحلفائها ملف التجارب الصاروخية الكورية الشمالية على المناقشة في مجلس الأمن الدولي، واصفة إياها بأنها "إجراء مضاد" للمناورات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية دخول حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" إلى المياه القريبة من سواحل كوريا بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا فجر الثلاثاء الماضي.

كما عقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة التجربة الصاروخية الأخيرة من قبل بيونغ يانغ.
مصدر : وكالات
رقم : 1017859
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