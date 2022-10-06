الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 08:24

رئيس مصلحة السجون: الإفراج عن نصف معتقلي أعمال الشغب الأخيرة

رئيس مصلحة السجون: الإفراج عن نصف معتقلي أعمال الشغب الأخيرة
واضاف محمدي في اجتماع المجلس الأعلى للسطة القضائية مع رؤساء العدليات بمراكز المحافظات الذي عقد بحضور رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي أنه تم الإفراج عن نحو نصف معتقلي أعمال الشغب الأخيرة من السجون.

وأشار إلى أنه لن يتم الإفراج عن الأشخاص الذين لعبوا دورا رئيسيا ومنظما في أعمال الشغب الأخيرة.

كما أمر رئيس السلطة القضائية في هذا الاجتماع مسؤولي القضاء في جميع المحافظات بإعطاء الأولوية للتحقيق في ملف الأشخاص الذين يواجهون تهماً خطيرة خلال أعمال الشغب الأخيرة بسبب تأثيره الرادع على المجتمع.
مصدر : وكالات
رقم : 1017867
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
6 تشرين الأول 2022
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
5 تشرين الأول 2022
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
5 تشرين الأول 2022
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
5 تشرين الأول 2022
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
5 تشرين الأول 2022
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
4 تشرين الأول 2022
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
4 تشرين الأول 2022
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
4 تشرين الأول 2022
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
4 تشرين الأول 2022
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
4 تشرين الأول 2022
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
4 تشرين الأول 2022
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
4 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن