مخبر: تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة للغاية في قطاع الطاقة بين إيران وروسيا

وأكد محمد مخبر النائب الأول للرئيس الايراني خلال لقائة مع إيغور ليفيتين مساعد الرئيس الروسي ، على توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وقال: ان طريق رشت - أستارا وتطوير التعاون المصرفي لتسهيل أنشطة التجار والقطاع الخاص يلعب دورًا فاعلًا في تحسين مستوى التعاون بين طهران وموسكو.



وأوضح النائب الأول للرئيس الايراني أنه قد تم وضع آلية جيدة لتنفيذ الاتفاقيات بين الطرفين ، وقال : "لتنمية التعاون المصرفي ، يجب صياغة خطة دقيقة ضمن مهلة زمنية ومتابعتها بجدية".



وأشار مخبر أيضا إلى الاتفاقات المبرمة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة جدا في قطاع الطاقة بين إيران وروسيا ، لكن يجب أن نكون حساسين لوقت تنفيذها ومتابعتها بجدية لمشاهدة تنفيذ كل مشروع حسب الجدول الزمني.



بدوره صرح إيغور ليفيتين ، مساعد الرئيس الروسي ، في هذا اللقاء ، بأن مديري أكبر الشركات التجارية الروسية اجتمعوا للتفاوض مع الوفد الإيراني الرفيع المستوى لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي ، وأعلن عن جهود موسكو الجادة لتنفيذ الاتفاقات مع طهران.



وفي إشارة إلى استعداد الشركات العاملة في مجال الطاقة للاستثمار والتعاون في إيران ، أضاف: ان الرئيس الروسي اكد ايضا على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ، وإبقاء جميع الاتفاقيات السابقة سارية.