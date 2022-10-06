الولايات المتحدة: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تهديدات كوريا الشمالية

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: “على الرغم من عدم وجود تعاون من جانب كوريا الشمالية، تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالحوار والدبلوماسية”.



وتابعت: “وفي الوقت ذاته، لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي، إذا كانت كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بشكل مباشر وحلفاءنا حول العالم”.



وأضافت أنه “على الرغم من الخلافات الأخيرة، نعتقد أنه لا يزال بوسعنا التوحد، مثلما قمنا في وقت سابق للرد بالإجماع على استفزازات كوريا الشمالية”.



ويأتي ذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فجر الثلاثاء الماضي، سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.