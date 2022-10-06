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الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 10:32

حماس تهنئ الجهاد بذكرى انطلاقتها وتؤكد على المضي كشركاء للمقاومة

حماس تهنئ الجهاد بذكرى انطلاقتها وتؤكد على المضي كشركاء للمقاومة
وقالت "حماس"، في بيان لها: "نتقدم في حركة المقاومة الإسلامية حماس، من الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، وفي مقدّمتهم الأخ القائد المجاهد زياد النخالة الأمين العام للحركة، وأعضاء المكتب السياسي، وعموم قادة الحركة وكوادرها ومجاهديها بخالص التهنئة وجميل التبريكات بمناسبة ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين".

وعدت "حماس" انطلاقة "الجهاد" إضافة نوعية للحركة الوطنية الفلسطينية، وإسهاماً كبيراً في تعزيز المقاومة الشاملة، كخيار استراتيجي لتحرير الأرض والإنسان، وصولاً إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.

واستذكرت "حماس"، في بيانها، "مسيرة قادتها الشهداء الأبطال، المؤسّس الدكتور فتحي الشقاقي، والدكتور رمضان شلح، والقائد تيسير الجعبري والقائد خالد منصور، وكلّ قوافل الشهداء والأسرى".

وعبرت الحركة عن اعتزازها بالصورة المشرقة التي جمعت سرايا القدس وكتائب القسَّام وكلّ أذرع المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

وأكدت أن هذه الوحدة ستظل ثابتة وراسخة ومستمرّة حتّى تطهير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال، وعودة الشعب الفلسطيني إلى دياره مظفراً بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وتحيي حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، ذكرى انطلاقتها الـ35، بمهرجان مركزي في مدينة غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1017901
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