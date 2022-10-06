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الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 12:12

مجزرة في حضانة للاطفال في تايلاند

مجزرة في حضانة للاطفال في تايلاند

وكانت وسائل إعلام تايلاندية قد أفادت في وقت سابق بأن منفذ الهجوم قتل زوجته وابنه ثم انتحر.
وذكرت الشرطة في بيان أن من بين ضحايا إطلاق النار أطفالا وبالغين، مضيفة أن المسلح ضابط شرطة سابق، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية أشايون كرايثونغ لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم حصل في مقاطعة نونغ بوا لا فو ومنفّذ الهجوم، وهو شرطي سابق يبلغ من العمر 34 عامًا، ما زال طليقًا.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون العامة الإقليمي، إنه تم تأكيد وفاة 23 طفلاً ومعلمان وضابط شرطة. فيما قال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء طلب من جميع الأجهزة اتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على الجاني.
 
رقم : 1017918
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