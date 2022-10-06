وقالت الجبهتان، في بيان مشترك اليوم الخميس، إنه "في الوقت الذي يخوض فيه شعبنا معركة الاستقلال والحرية، وتقدم الأمهات الماجدات فلذات أكبادهن فداء لفلسطين وأرضها، يطل علينا محافظ محافظة نابلس بتصريحاتٍ مستهجنة ومرفوضة في وصف أمهات الشهداء".



وأضافتا: "نطالبه بالاعتذار فورًا إلى كل أبناء شعبنا، وخصوصًا أمهات الشهداء، وأن يقدم استقالته فورًا".



کما دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، الى ضرورة محاسبة محافظ نابلس إبراهيم رمضان على ألفاظه اللاوطنية بحق أمهات الشهداء. وطالبته بالاستقالة من منصبه تكفيراً منه عن ألفاظه الوضيعة والاعتذار لأمهات الشهداء ولشعبنا العظيم.



وأكدت أن الحالة الثورية الممتدة في كافة أرجاء الضفة هي التي تمثل الخيار الأوحد لشعبنا وليست خيارات الذل والتنازل والاستسلام. وتوجهت بالتحية المباركة لأمهات الشهداء اللواتي قدمن فلذات أكبادهن على مذبح الحرية والكرامة، وما زلن على ذات الطريق.