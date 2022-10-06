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الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 13:54
لبنان.. مسلح يقتحم بنك "ميد" في النبطية
وذلك من قبل شخص وهو مسلح ويحتجز الموظفين ويطالب بوديعته البالغة قرابة 150 الف دولار.
ويشهد محيط البنك وجوداً امنياً لمختلف الاجهزة .
رقم :
1017934
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