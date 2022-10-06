165 اصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في إيران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الخمیس، الى تسجيل 165 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 77 شخصا بين المصابين يرقدون في المستشفى



وذكرت في تقريرها ارتفاع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و550 الفا و856 شخصا.



وتلقى حتى الآن 65 مليونا و89 الفا و434 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 490 ألفا و 632 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 236 ألفا و 201 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 816 ألفا و 267 جرعة.



واخذ عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورنا في ايران منحى تنازليا وتراجع عدد الاصابات الى اقل من خمسمئة شخص يوميا فيما انخفض عدد الوفيات الى اقل من عشرة اشخاص يوميا.