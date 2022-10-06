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الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 15:10

اندلاع اشتباكات عقب الإنزال الجوي الأمريكي في ريف القامشلي

اندلاع اشتباكات عقب الإنزال الجوي الأمريكي في ريف القامشلي
وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "إن عددا من أفراد القوات الحليفة للجيش السوري أصيبوا في اشتباكات مع الجيش الأمريكي بعد أن نفذت القوات الأمريكية عملية إنزال في قرية موليوك سراي التي يسيطر عليها الجيش السوري جنوبي القامشلي".

وأضاف المصدر أن "الأمريكيين يزعمون أن قوة الإنزال هبطت من أجل القضاء على أحد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي لكنهم قتلوا في النهاية راعيا عاديا".

ولفت إلى أن الجيش الأمريكي خطف أيضا عددا من أفراد القوات الموالية للجيش السوري.

يذكر أن عملية إنزال جوي نفذتها القوات الأمريكية منتصف ليل الأربعاء في قرية ملوك سرايا الواقعة على بعد 17 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة القامشلي وعلى إثرها قتل مدني وتم اختطاف آخرين.

وبحسب التلفزيون السوري فإن العملية نفذت منتصف ليل الأربعاء حيث فتحت مروحيات أمريكية نيران رشاشاتها قبل البدء بتنفيذ الإنزال.

وتتعمد القوات الأمريكية بين الحين والآخر تنفيذ عمليات إنزال ومداهمة تستهدف منازل المدنيين في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة.
مصدر : وكالات
رقم : 1017948
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