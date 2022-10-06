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الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 15:11

عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى الأقصى السبت المقبل

عكرمة صبري يدعو لشد الرحال إلى الأقصى السبت المقبل
وأكد صبري على أن" من واجب المسلمين اغتنام ذكرى المولد النبوي الشريف للمرابطة بالمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، والمشاركة في حلقات الذكر وقصائد المدائح النبوية وحضور الدروس التي تتناول أحداث قصة مولد خير البريّة، وأخذ العظة والعبرة منها."

وأشار إلى "أهمية اقتناء كل مسلم ومسلمة كتابًا في السيرة النبوية الشريفة لما تشمله من أقوال وأفعال ومواقف زاخرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء والتأسي بها وتطبيقها في كافة مناحي الحياة".

وطالب صبري الأمة الإسلامية والعربية بتكثيف جهودها وتعزيز مواقفها وتوحيد صفوفها لحماية المسجد الأقصى من الأخطار المحدقة به، وصون الأملاك الوقفية والمقدسات الدينية في مدينة القدس وفلسطين المحتلة.

وتتواصل الدعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه للتصدي لاقتحامات المستوطنين، وسط إشادات بالمرابطين في الأقصى ووقوفهم في وجه مخططات الاحتلال. واقتحم مئات المستوطنين، اليومين الماضيين، باحات المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى "عيد الغفران العبري"، على شكل مجموعات متتالية، وسط إجراءات مشددة لقوات الاحتلال وتضييقات على المقدسيين، واعتقال المرابطين والمرابطات. وخلال شهر سبتمبر الماضي اقتحم نحو 4821 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، وكانت ذروة الاقتحامات يومي 26 و27 التي وافقت رأس السنة العبرية.
مصدر : وكالات
رقم : 1017949
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