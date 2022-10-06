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الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 15:33

وزير الداخلية: الاعداء يستهدفون وحدة الشيعة والسنة في سيستان وبلوشستان

وزير الداخلية: الاعداء يستهدفون وحدة الشيعة والسنة في سيستان وبلوشستان
واضاف وحيدي الذي وصل صباح اليوم الخميس الى مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، ان الاعداء لا تروق لهم الوحدة بين الشيعة والسنة وبين البلوش وغيرهم لذلك يعملون على استهداف هذه الوحدة.

واكد علينا ان نتحد لمواجهة من يحاول استهداف الوحدة بين الشيعة والسنة في سيستان بلوشستان.

واضاف الان وبالتزامن مع اسبوع الوحدة علينا ان نعزز التلاحم والوحدة فيما بيينا ونثبت ان العدو عاجز عن اثارة الخلافات والانقسامات بين مختلف الطوائف والاديان في ايران.

وتابع بالقول علينا ان نثبت ان مؤمرات الغرب وحماتهم من الكيان الصهيوني واذيالهم الارهابيين الرامية الى استهداف الوحدة بين الشيعة والسنة، باتت عاجزة عن اضعاف الوحدة فيما بيننا.

وفي جانب اخر من تصريحاته تطرق وزير الداخلية الى اهداف زيارته لمدينة زاهدان،واوضح ان زيارته تأتي عقب الاحداث المريرة التي شهدتها زاهدان واعمال الشغب فيها وتهدف الى دراسة ومتابعة ما حدث فيها.

واضاف الحمدلله الهدوء يسود مدينة زاهدان منذ الاسبوع الماضي معربا عن امله بمعالجة مثل هذه المشاكل في ظل الامن والهدوء.
رقم : 1017956
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