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الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 17:26

رئيسي: أميركا ومناوئو الثورة حاولوا تحقيق أهدافهم من خلال "جامعة شريف"

رئيسي: أميركا ومناوئو الثورة حاولوا تحقيق أهدافهم من خلال "جامعة شريف"
وأضاف الرئيس رئيسي اليوم الخميس في اجتماع عقد في مكتبه وحضره وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا وجمع من مسؤولي جامعة شريف الصناعية، أنه لا يجوز لأي أحد انتهاك حرمة الجامعة باعتبارها مكاناً مقدساً وعلى جميع المسؤولين والأساتذة والطلاب العمل على الحفاظ على حرمة الجامعة.

وتابع قائلا إن "جامعة شريف الصناعية ترمز إلى تقدم العلم في البلاد وعلينا ألا نسمح بتشويه سمعتها العلمية والأخلاقية من خلال سلوك فرض من خارج الجامعة عليها" معربا عن ثقته بأن أساتذة الجامعة وطلابها لا يسمحون للمنافقين ومن يضمرون الشر بتشويه سمعة الجامعة.

وشدد الرئيس الإيراني بالقول إن أميركا والمنافقين ومناوئي الثورة حاولوا تحقيق أغراضهم ضد الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال استغلالهم جامعة شريف، إلا أن وعي أساتذة الجامع وطلابها يحول دون تحقيق ذلك الهدف.
رقم : 1017967
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