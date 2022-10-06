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الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 18:14

حماس: استمرار السلطة في الاعتقالات السياسية جريمة وطنية

حماس: استمرار السلطة في الاعتقالات السياسية جريمة وطنية
وعدّت الحركة، في تصريحٍ اليوم الخميس للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، ذلك انتهاكاً لكل الأعراف والقيم الوطنية، وتهديداً لنسيجنا المجتمعي الذي يعيش في حالة اشتباك مع الاحتلال الصهيوني.

وأكدت حماس رفضها للاعتقال السياسي، ودعت السلطة وأجهزتها الأمنية إلى الامتثال للقانون والتوقف عن نهج الاعتقال السياسي الذي لا يخدم إلّا أجندة الاحتلال في تفتيت وحدة شعبنا.

كما دعت الفصائل والجهات الحقوقية إلى أداء دورها في تجريم سلوك الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة.

وأمس الأربعاء، اقتحمت قوات السلطة الأمنية، منزل الأسير المحرر والمطارد للاحتلال في الضفة المحتلة أحمد ملحم، وأطلقت النار عليه مباشرة، ما أدى لأصابته بعدة كدمات.

ومنذ بداية العام، رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة، 300 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، لا يزال قرابة 60 منهم رهن الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
مصدر : وكالات
رقم : 1017972
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