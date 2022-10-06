الأميرال فدوي: الأعداء یعملون على العبث بالأمن في إيران

وأعرب نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأميرال علي فدوي اليوم الخميس في حفل إحياء ذكرى شهداء أعمال الشغب في مدينة زاهدان الذي أقيم بحضور وزير الداخلية أحمد وحيدي ومحافظ سيستان و بلوشستان وعدد آخر من مسؤولي المحافظة في "حسينية محبي ثارالله"، أعرب عن تعازيه في استشهاد 6 من جنود وقوات التعئبة(البسيج) في أعمال الشغب وقال: إن الأمن نعمة فريدة لا يمكن الشعور بها ما دامت متوفرة.. في الفتنة الأخيرة في إيران، جاء كل الأعداء وكل الأشرار في العالم لجعل إيران الإسلامية غير آمنة وإشعال حرب الأحزاب فيها إلا أن الشعب بوعيه يحول دون تحقيق هذا الهدف الشرير كما في الماضي.



وقال: منذ أكثر من 43 عاماً، تعمل جميع أجهزة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى لا يضر العدو بأمن الشعب الإيراني.



وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني: منذ اليوم الأول لانتصار الثورة الإسلامية، أدرك عملاء الاستكبار أن الثورة الإسلامية وأمنها متجذرة في إيران و بين أبناء الشعب الإيراني لذلك أن أميركا طالما تضمر الشر للشعب الإيراني.



وتابع: مع يقظة الشعب واقتدار قوى الأمن الداخلي والقوات الأمنية لم يحقق الأعداء أياً من أهدافهم الشائنة في جعل بلادنا الحبيبة غير آمنة.



وقال: إن العدو دائما يلجأ إلى أساليب و وسائل مثل الفضاء الإلكتروني في عدائه لإيران كونه لا يتجرأ على اتخاذ إجراءات مباشرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.