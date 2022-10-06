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الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 18:20

14فبراير/ندعم موقف الشعب اليمني وحكومة صنعاء إزاء خرق العدوان للهدنة

14فبراير/ندعم موقف الشعب اليمني وحكومة صنعاء إزاء خرق العدوان للهدنة
وهذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قبيل انتهاء الهدنة في اليمن، واصل تحالف العدوان الصهيوأمريكي، ممثلًا برباعيته، حشد التصريحات من دون تنفيذ أي بند من بنود الهدنة، وذلك لغرض التزييف والابتزاز.

وقد ادعى تحالف العدوان أن حكومة الإنقاذ في صنعاء هي التي لم تنفذ بنود الاتفاق، لكن الحقائق بدت واضحة، والمؤامرات أصبحت مكشوفة للشعب اليمني الذي اطلع على النيات الحسنة للحكومة الشرعية في صنعاء، ولذلك فإنه مع القوات المسلحة اليمنية جاهزون لتلقين دول تحالف العدوان دروسًا قاسية، ردًا على عدم تنفيذ بنود اتفاق الهدنة؛ فحين يرفض الأمريكي صرف رواتب الموظفين ويرفض رفع الحصار عن الشعب اليمني فمعنى ذلك أنه يرفض الهدنة ويذهب للتصعيد؛ لذلك فإن الشعب اليمني الشقيق وقواته المسلحة يرون أنه «‏إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا …. فما حيلةُ المضطر إلا ركوبها».

إننا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في الوقت الذي ندين وبشدة خرق بنود الهدنة من قبل تحالف العدوان، فإننا نشيد بصمود الشعب اليمني الشقيق واستبساله في الدفاع عن استقلال أراضيه وفك الحصار الظالم، وندعم موقف حكومته الشرعية وقيادته الحكيمة والشجاعة المتمثل بضرورة مواصلة الدفاع عن استقلال اليمن وانتزاع حقوقه الاقتصادية وحماية إنجازاته، وتدعيم النظام السياسي الجديد والفتي في صنعاء الذي التزم بالهدنة بينما تم خرقها من قبل أعدائه بقيادة الشيطان الأكبر أمريكا وأذنابها في الرياض وأبوظبي.

المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
مصدر : وكالات
رقم : 1017977
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