الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 18:33
خلال لقائه مديري 15 شركة روسية؛

مخبر: عزمنا جاد على تطوير العلاقات مع الشركات الروسية

مخبر: عزمنا جاد على تطوير العلاقات مع الشركات الروسية
والتقى محمد مخبر، مساء أمس الأربعاء لدى وصوله إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين، مديري 15 شركة روسية عملاقة ناشطة في مختلف مجالات الطاقة والنفط والغاز والشحن والمنتجات الزراعية.

وبحث مخبر خلال اللقاء حول العوائق التي تحول دون ازالة التحديات وتوسيع مستوى التفاعلات.

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني في هذا الاجتماع الذي حضره وزراء النفط والاقتصاد والجهاد الزراعي ونائب محافظ البنك المركزي ونواب وزراء الخارجية والصناعة والطرق وبناء المدن واستمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس على عزم الحكومة الـ13 الجاد على تطوير العلاقات مع روسيا بغض النظر عن موضوع العقوبات المفروضة على إيران.

وشدد في لقائه مسؤولي الشركات الروسية والناشطين الاقتصاديين على أن المصلحة الاقتصادية للبلدين تقتضي تسهيل العلاقات الاقتصادية وتوسيعها على أعلى المستويات في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى موقع إيران الجغرافي المتميز وقال: يجب استخدام هذا الموقع لربط الشركاء التجاريين بالعديد من الدول الأخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى المنطقة في أسرع وقت ممكن.

واعتبر مخبر التخطيط للإنتاج المشترك أحد المجالات المهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا ودعا كبار مديري الشركات الروسية العملاقة إلى زيارة إيران ودراسة شروط تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
رقم : 1017983
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
6 تشرين الأول 2022
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
5 تشرين الأول 2022
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
5 تشرين الأول 2022
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
5 تشرين الأول 2022
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
5 تشرين الأول 2022
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
4 تشرين الأول 2022
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
4 تشرين الأول 2022
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
4 تشرين الأول 2022
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
4 تشرين الأول 2022
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
4 تشرين الأول 2022
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
4 تشرين الأول 2022
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
4 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن