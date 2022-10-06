مخبر: عزمنا جاد على تطوير العلاقات مع الشركات الروسية

والتقى محمد مخبر، مساء أمس الأربعاء لدى وصوله إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين، مديري 15 شركة روسية عملاقة ناشطة في مختلف مجالات الطاقة والنفط والغاز والشحن والمنتجات الزراعية.



وبحث مخبر خلال اللقاء حول العوائق التي تحول دون ازالة التحديات وتوسيع مستوى التفاعلات.



وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني في هذا الاجتماع الذي حضره وزراء النفط والاقتصاد والجهاد الزراعي ونائب محافظ البنك المركزي ونواب وزراء الخارجية والصناعة والطرق وبناء المدن واستمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس على عزم الحكومة الـ13 الجاد على تطوير العلاقات مع روسيا بغض النظر عن موضوع العقوبات المفروضة على إيران.



وشدد في لقائه مسؤولي الشركات الروسية والناشطين الاقتصاديين على أن المصلحة الاقتصادية للبلدين تقتضي تسهيل العلاقات الاقتصادية وتوسيعها على أعلى المستويات في أقرب وقت ممكن.



وأشار إلى موقع إيران الجغرافي المتميز وقال: يجب استخدام هذا الموقع لربط الشركاء التجاريين بالعديد من الدول الأخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى المنطقة في أسرع وقت ممكن.



واعتبر مخبر التخطيط للإنتاج المشترك أحد المجالات المهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا ودعا كبار مديري الشركات الروسية العملاقة إلى زيارة إيران ودراسة شروط تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.