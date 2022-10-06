الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 19:36

حمدان: ثروتنا الوطنية وطريق السيادة يأتي بالمقاومة

حمدان: ثروتنا الوطنية وطريق السيادة يأتي بالمقاومة
بعد اللقاء، أكدحشيشو على الوحدة الوطنية بين الأحزاب اللبنانية لمواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني الرجعي التكفيري الفاشي، لأن المعركة واحدة وعدونا واحد والقضية واحدة، مشدداً على ضرورة إسقاط هذا النظام الطائفي الريعي الطفيلي والمناضلة من أجل إسقاط مشروع الهيمنة الغربية والاستعمارية على لبنان ومنطقتنا العربية.

بدوره، أكد العميد مصطفى حمدان أن هذا العمل الوحدوي الذي يقوم به الرفاق في الحزب الديمقراطي الشعبي وحزب العمل الاشتراكي العربي هو عمل متقدم يجب أن نتمثل به جميعاً، لأنه في عمقه الفكري والثقافي والنضالي والكفاحي، يمثل الوعي وتجميع عناصر القوة لتحقيق أهدافنا في تقدم هذه الأمة، لأنها عندما تتقدم اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وعسكرياً، تصبح عملية تحرير فلسطين هي المسار والمصير، رغم كل المحاولات التي يحاولها البعض بالعمل على تقسيم وتفتيت الأمة.

وأضاف حمدان نحن على الصعيد العربي دائماً نقول أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وأن الاتجاه دائماً نحو تحرير فلسطين كل فلسطين من جليلها إلى نقبها ومن بحرها إلى نهرها والقدس الشريف عاصمتها.

على الصعيد الداخلي اللبناني، أكد حمدان ان على الجميع الإدراك أن ثروتنا الوطنية وان طريق السيادة والحرية والكرامة لا يمكن بتاتاً أن يأتي بالنفاق والكذب، يأتي فقط بالمقاومة، وذلك يثبت بأننا على الطريق الصحيح اقتصادياً واجتماعياً، أما حول ملف ترسيم الحدود البحرية وهوكشتاين نعلن جذريتنا وتأكيدنا على أن “ما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة”.

بدوره، أكد حسين حمدان على الالتزام والوفاء للقائد جمال عبد الناصر بظل الظروف الذي ناضل من أجلها وأهمها القضية الفلسطينية، بينما مشكلتنا اليوم بعدم وجود القيادة الحقيقية التي تقود جماهير أمتنا العربية مما أدى ذلك إلى الركوب في زوارق الموت للهجرة.
رقم : 1017991
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
6 تشرين الأول 2022
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
5 تشرين الأول 2022
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
5 تشرين الأول 2022
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
5 تشرين الأول 2022
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
5 تشرين الأول 2022
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
4 تشرين الأول 2022
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
4 تشرين الأول 2022
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
4 تشرين الأول 2022
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن
4 تشرين الأول 2022
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
حركة طالبان وتهمة غض الطرف عن قتل الشيعة
4 تشرين الأول 2022
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
سيناريوهات انتخاب الرئيس في لبنان بعد انتهاء ولاية ميشال عون
4 تشرين الأول 2022
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
الانتهاكات ‘‘الإسرائيلية‘‘.. مخاوف دولية من انفجار الضفة الغربية المحتلة
4 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن