باقري: الأوربيون يضحون بمصالحهم من أجل مصالح أميركا

وأضاف باقري اليوم الخميس أن الأوربيين يتجاهلون مصالحهم من أجل مصالح أميركا ويقومون بخفض علاقاتهم الاقتصادية مع إيران.



وأضاف باقري الذي يزور هنغاريا أن: إيران لن تضع أي قيود على علاقاتها مع دول العالم لكن عندما تقوم أوروبا بفرض قيود على علاقاتها مع إيران بفعل الضغوط الأميركية، فلن تبقي إيران مكتوفة الأيدي وتعمل على ضمان مصالحها.



وتابع بالقول: إن الأوربيين كانوا يتصورون أن وقف استيراد النفط من إيران سيؤدي إلى ممارسة الضغط عليها ولكن اليوم نشهد زيادة طلب زبائن النفط الإيراني مما يفوق إنتاجها بينما أوروبا تواجه النقص في الطاقة بسبب الحرب وتبحث عن الفحم لضمان أمن طاقتها ملفتا أن أوروبا قد تدرك الآن خطاءها الاستراتيجي في التماشي الأعمى لأميركا وفي انتهاج سياسة المواجهة مع الشعب الإيراني.



إيران تعزز التعددية من خلال الانضمام لمنظمة شانغهاي



وحول انضمام إيران لمنظمة شانغهاي قال باقري: إن شانغهاي هي منظمة سياسية وأمنية واستراتيجية وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباعتبارها دولة مهمة وفاعلة في المنطقة تعمل على استخدام كافة الطاقات المتوفرة لإرساء الأمن والسلام في المنطقة.



وأضاف أن إيران تعتبر الأحادية عنصرا أساسا في زعزعة الأمن في العالم وتعتقد أن استعادة الامن والسلام للعالم بحاجة إلى ترك السياسة الأحادية وتعتبر منظمة شانغهاي آلية مهمة لتحقيق التعددية.



محادثاتي مع المسؤولين في المجر كانت مفيدة وبناءة



وعلى صعيد متصل اعتبر علي باقري كني في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى المجر "الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والبرلمانية بين إيران والمجر" من إنجازات هذه الزيارة واصفا محادثاته مع المسؤولين في المجر بانها كانت مفيدة وبناءة.



وشرح علي باقري في ختام زيارته إلى بودابست عاصمة المجر إنجازات زيارته التي استغرقت يومين وقال: تم التوصل إلى اتفاقيات قيمة خلال الاجتماع مع المسؤولين المجريين في ثلاثة مجالات سياسية واقتصادية وبرلمانية.



وأشار الى لقائه المسؤولين والناشطين الاقتصاديين في المجر ودراسة سبل توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقال قررنا عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين إيران والمجر الشهر القادم.