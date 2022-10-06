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الخميس 6 تشرين الأول 2022 ساعة 21:28

الاتحاد الأوروبي يتبنى الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يتبنى الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ، إنه "يتبنى حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب ضمّها غير الشرعي لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون في أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أنّ "حزمة العقوبات الجديدة تشمل إجراءات اقتصادية وقيوداً على أفراد في روسيا، كما تشمل قيوداً على المناطق المنضمّة حديثاً إلى الأراضي الروسية".

وبحسب البيان، فإنّ "العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا تضع أسس تحديد سقف سعر النفط الروسي، الذي يتم نقله عبر البحر لدول ثالثة، وتفرض كذلك قيوداً على نقل المنتجات النفطية الروسية لدول ثالثة".

ولفت البيان إلى أنّ "حزمة العقوبات شملت حظراً على تقلّد مواطني دول الاتحاد الأوروبي مناصب قيادية في بعض الشركات المملوكة للحكومة الروسية".

وقبل أيام، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أنّ الاتحاد الأوروبي يناقش مقترحاً لإعفاء خدمات الإرشاد البحري من العقوبات التي تستهدف أنشطة نقل النفط الروسي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي تموز/يوليو الماضي، أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة هي السابعة ضد روسيا، وتشمل حظراً على صادرات الذهب.
مصدر : وكالات
رقم : 1018005
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