غانتس يصدر تعليماته لجيش الاحتلال بالإستعداد لكافة السيناريوهات

وقال مكتب وزير الحرب الاسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس، إن "الوزير بيني غانتس أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لكافة السيناريوهات".



وذكر المكتب أن غانتس أجرى اليوم تقييما للوضع مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الكيان الإسرائيلي والمدير العام لوزارة الحرب ورئيس مديرية عمليات الجيش.



وأضاف أنه وفي ضوء تطورات مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان، وجه غانتس خلال التقييم، المؤسسة الحربية للاستعداد لأي سيناريو تتصاعد فيه التوترات في الساحة الشمالية.



وأشار البيان إلى أن غانتس أمر قوات الإحتلال بالاستعداد الدفاعي والهجومي.



ومن جانبها، لفتت "قناة 14" الإسرائيلية إلى أنه توجد حالة خوف وهستيريا بين المستوطنين في الشمال بعد بيان غانتس للإيعاز لجيش الاحتلال بالاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد مع لبنان.