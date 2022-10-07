الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 تشرين الأول 2022 ساعة 09:08

دعوات بالكونجرس الامريكي لخفض حاد لمبيعات الأسلحة إلى السعودية

دعوات بالكونجرس الامريكي لخفض حاد لمبيعات الأسلحة إلى السعودية
واتفقت "أوبك+"، التي تضم دول "أوبك" وحلفاء مثل روسيا، على تخفيضات حادة في إنتاج النفط يوم الأربعاء، لتكبح الإمدادات في سوق مأزومة وتزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين مباشرة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عندما يدافع الديمقراطيون، الذين ينتمي لهم "بايدن"، عن سيطرتهم على مجلسي الكونجرس.

ودأب بعض المشرعين الأمريكيين على طرح التساؤلات بشأن العلاقة الأمنية مع السعوديين، معبرين عن غضبهم إزاء حصيلة القتلى الكبيرة بين المدنيين في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد اليمنيين، إضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" عام 2018.

وقال السيناتور "كريس ميرفي"، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، لشبكة (سي.إن.بي.سي): "أعتقد أن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية".

وفي مجلس النواب، قدم "توم مالينوفسكي" و"شون كاستن" و"سوزان وايلد" تشريعا يسعى إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.

فقد اقترح النائب "روبن جاليجو" أن تقوم الولايات المتحدة بإعادة أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" المنتشرة في السعودية.

وقال "جاليجو" على "تويتر": "إذا كانوا يفضلون الروس كثيرًا، فيمكنهم استخدام تقنيتهم ​​العسكرية” الموثوقة للغاية ".

والسعودية هي أكبر زبون للمعدات العسكرية الأمريكية الصنع، حيث توافق وزارتا الخارجية والدفاع على طلبات بمليارات الدولارات لها كل عام.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت إدارة "بايدن" بيع صواريخ "باتريوت" الاعتراضية ومعدات بقيمة 3.05 مليار دولار للسعودية.

ويحق لأعضاء الكونجرس وقف مبيعات الأسلحة الرئيسية بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976.

لكن الكونجرس لم يتمكن أبدًا من حشد ما يكفي من الأصوات لوقف البيع، بما في ذلك ثلاث محاولات فاشلة لتجاوز الرئيس السابق "دونالد ترامب" عام 2022.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة على استعادة أي من أنظمة "باتريوت" أو غيرها من المعدات العسكرية التي تم نقلها بالفعل أو بيعها إلى السعودية.

والخميس، سُئل المستشار الاقتصادي لـ"بايدن"، "براين ديزي"، عن سبب وجوب قيام دافعي الضرائب الأمريكيين بتوفير الأسلحة الأمريكية والدعم الدفاعي للسعودية في ضوء قرار "أوبك +".

وقال "ديزي" للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه ليس لديه تعليقات.

وأضاف: "كما ذكرنا أمس، سنجري تقييمًا ونتشاور عن كثب مع الكونجرس بشأن مجموعة من القضايا".
مصدر : وكالات
رقم : 1018064
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"لعنة الـ80" تلاحق "إسرائيل".. زوال حتميّ وشيك
"لعنة الـ80" تلاحق "إسرائيل".. زوال حتميّ وشيك
وزير الخارجية الايراني: أعمال الشغب مرفوضة في أي مكان بالعالم
وزير الخارجية الايراني: أعمال الشغب مرفوضة في أي مكان بالعالم
7 تشرين الأول 2022
التعليم في كيان الاحتلال.. تربية الأطفال على الإرهاب
التعليم في كيان الاحتلال.. تربية الأطفال على الإرهاب
7 تشرين الأول 2022
أراضي الـ48 تؤرق "إسرائيل".. استنفارٌ كبير ومقاومة متصاعدة
أراضي الـ48 تؤرق "إسرائيل".. استنفارٌ كبير ومقاومة متصاعدة
7 تشرين الأول 2022
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
6 تشرين الأول 2022
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
6 تشرين الأول 2022
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
5 تشرين الأول 2022
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
5 تشرين الأول 2022
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
5 تشرين الأول 2022
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
التشيع اللندني أداة الغربيين لإضعاف محور المقاومة
5 تشرين الأول 2022
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
رئيسي: موقف ايران لحل ازمة اليمن هو الحوار اليمني- اليمني
4 تشرين الأول 2022
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
مخيم جنين…حكاية صمود لم ولن تنتهي
4 تشرين الأول 2022
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
4 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن