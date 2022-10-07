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الجمعة 7 تشرين الأول 2022 ساعة 09:11

أردوغان: اللقاء مع الرئيس السوري ليس مستبعدا

أردوغان: اللقاء مع الرئيس السوري ليس مستبعدا
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ: "لقائي مع الأسد في الوقت الحالي غير وارد ولكن لا أستبعد ذلك في المستقبل".

وأضاف "من الممكن أن ألتقي الأسد في الوقت المناسب حسب الظروف في المستقبل".

وفي منتصف شهر سبتمبر، صرح الرئيس التركي بأنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو أن الأخير حضر هناك، وفق ما ذكرته صحيفة "حريت" التركية.

ونقلت الصحيفة حينها عن الرئيس التركي "كنت أود لو يأتي الأسد إلى أوزبكستان، لكنت التقيته، لكنه لا يستطيع الحضور".
مصدر : وكالات
رقم : 1018067
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