الإحتلال الأمريكي يزعم مقتل اثنين من قادة داعش في سوريا

وقالت القيادة المركزية في بيان صحفي: "اليوم [الخميس]، في حوالي الساعة 6:32 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا، شنت القوات الأمريكية غارة جوية ناجحة في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل كل من أبو هشوم الأموي، نائب والي سوريا، ومسؤول كبير آخر في داعش مرتبط به".



وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن التقييمات الأمريكية الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة أي مدني خلال العملية.



علاوة على ذلك، لم يصب أي جندي أمريكي أو يقتل ولم تسفر الغارة عن أي خسائر أو أضرار في المعدات الأمريكية خلال العملية أيضا، وفقا للقيادة المركزية.



وقال قائد القيادة المركزية، مايكل كوريلا، في البيان الصحفي إن الغارة الجوية يوم الخميس ستضعف قدرة تنظيم "داعش" على زعزعة استقرار القوات الأمريكية وشركائها في المنطقة وضربها.



وأضاف أن القوات الأمريكية لا تزال في المنطقة لضمان هزيمة تنظيم داعش.



في وقت سابق من يوم الخميس، كشفت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية شنت غارة ليلة الأربعاء في مدينة القامشلى شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل المسؤول البارز في التنظيم راكان وحيد الشمري، الذي يعتقد أنه متورط في تهريب الأسلحة والمقاتلين لدعم عمليات الجماعة الإرهابية في المنطقة.



وقالت القيادة المركزية إنه بصرف النظر عن مقتل الشمري، أصابت القوات الأمريكية أحد شركائه واعتقلت اثنين آخرين خلال العملية، مضيفة أنه لم يقتل أو يجرح أي من القوات أو المدنيين الأمريكيين خلال العملية.



لكن مصدر عسكري في سوريا، قال أن القوات الأمريكية قتلت مربي ماشية وأسرت العديد من أفراد القوات السورية المتحالفة خلال غارة في شمال شرق سوريا.



وتعتبر الحكومة السورية أن الولايات المتحدة متمركزة بشكل غير قانوني في العديد من محافظات البلاد، بما في ذلك حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية، وتدعو سوريا الولايات المتحدة إلى احترام سيادة البلاد وحقوقها بموجب القانون الدولي.