قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء

وخلال زيارته لمنزل عائلة الشهيد أحمد توكلي كوجكسرائي، في مدينة قرجك جنوب العاصمة طهران، وهو أحد شهداء حرس الحدود، قال العميد كودرزي بان تعاظم قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يعود لتضحيات شهداء الثورة وسنوات الدفاع المقدس الثماني والمدافعين عن المراقد المقدسة والدفاع عن أمن البلاد، قد أعمى أعين الأعداء.



واضاف: منذ انطلاق حركة الإمام الراحل (رض) ضد النظام الملكي المستبد حتى الآن، قدم الشعب الايراني الكثير من الشهداء من أجل قضية الإسلام والثورة ، والعزة التي تفتخر بها البلاد اليوم هي نتيجة هذه التضحيات التي قدمها شبابها.



يذكر ان الشهيد أحمد توكلي كوجكسرائي كان قد استشهد خلال التصدي لمجموعة إرهابية في منطقة جيكيجورة الحدودي جنوب شرق البلاد قبل 3 اعوام.