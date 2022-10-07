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الجمعة 7 تشرين الأول 2022 ساعة 09:57

وزير الداخلية: يجب تحديد ومعاقبة مرتكبي حادث زاهدان

وزير الداخلية: يجب تحديد ومعاقبة مرتكبي حادث زاهدان
وقال وحيدي في سياق زيارته لمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق البلاد) وخلال عيادته جرحى الاحداث الاخيرة في هذه المدينة : "وقع حادث مروع في زاهدان ، وهو أمر يدعو إلى الأسى والحزن".

وأضاف: لقد شهدنا حجما كبيرًا من الدمار المرتكب من قبل مثيري الشغب وأولئك الذين استهدفوا وحدة واستقرار وراحة المواطنين البلوش وغير البلوش عملهم لايقل عن عما نتوقعه من العدو.

وقال وزير الداخلية: علينا الحفاظ على الاستقرار تكريما لمن سقطوا على هذا الطريق، والرد بقوة على الجماعات الإرهابية ومثيري الشغب لن نسمح لهم بالتسلل بأي شكل من الأشكال.

ولفت وحيدي إلى وجوب تحديد مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم وقال ان العدو استهدف وحدتنا، لذلك يجب أن نظهر أكثر من أي وقت مضى أن سهام العدو لم تصب اهدافها وان ندافع عن إيران القوية وحياضها وان لن نسمح للعدو بالتدخل في شؤون.
رقم : 1018073
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